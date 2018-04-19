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    Общество

    Откровенное фото украинской телеведущей покорило сеть

    (обновлено: )1346011
    Фотография и сообщение Валерии Крук получили множество комментариев: "Завораживаете своей красотой и умом", "Повеселила", "Ты очень крутая, умная и красивая".
    Валерия Крук
    Валерия Крук/Instagram

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Известная украинская телеведущая Валерия Крук поделилась с поклонниками новым фото, на котором она запечатлена в откровенном боди и ботфортах.

    В описании она перечислила пять самых нелепых фактов, которых когда-либо слышала о себе.

    В частности, Крук сообщила, что никогда не была замужем за олигархом, родилась и выросла в Киеве. Кроме того, она опровергла слухи, что еврейка и ест "глисты, чтобы быть худой!".

    Валерия Крук/Instagram
    Валерия Крук

    "Я одна из немногих, кто открыто говорит о пластической хирургии, но именно пластических операций по изменению внешности у меня совсем немного! К сожалению, женщин, которые меня очень "любят". Хотя… Пусть думают, что я сделана от макушки до пят, если они от этого станут счастливее, значит, будут добрее! Натуральные Вы мои!" — добавила девушка.

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    Пост получил множество комментариев: "Завораживаете своей красотой и умом", "Повеселила", "Ты очень крутая, умная и красивая", "А что плохого во всех этих пунктах?".

    Ранее супруга народного депутата от БПП Сергея Лещенко всемирно известный диджей Анастасия Топольская поделилась провокационным снимком. На фотографии она позирует в бежевом тренче, наброшенным на обнаженно тело.

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