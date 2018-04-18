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    В Минске предложили новый участок для разведения сил в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (444)

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    Представитель ДНР сообщил, что в качестве кардинальной меры предложено район Донецкой фильтровальной станции сделать очередным участком для разведения сил и средств согласно условиям рамочного решения.
    Донецкая фильтровальная станция
    пресс-центра штаба АТО в Facebook

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Участники подгруппы по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске в ходе встречи предложили сделать район Донецкой фильтровальной станции участком для разведения сил и средств, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, комментируя прошедший раунд переговоров.

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    "В качестве кардинальной меры предложено район Донецкой фильтровальной станции сделать очередным участком для разведения сил и средств согласно условиям рамочного решения", — сказал представитель ведомства.

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    В представительстве ДНР ВСКК пояснили РИА Новости, что данная мера была инициирована представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в подгруппе по безопасности и поддержана участниками переговоров от самопровозглашенных ДНР и ЛНР, также данное предложение поддержали и представители Российской Федерации в подгруппе.

    Ранее в среду директор компании "Вода Донбасса" Олег Мокрый сообщил, что Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой около 400 тысяч человек, будет остановлена из-за обстрелов, уже начинается ее консервация.

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