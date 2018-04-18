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    В Украине успешно испытали мощный ракетный комплекс "Скиф"

    (обновлено: )13401
    Как отмечается, все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка. Уникальная разработка имеет ряд технических преимуществ.
    В Украине успешно испытали ракетный комплекс Скиф
    Фото со страницы КБ "ЛУЧ" в Facebook

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Госпредприятие "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", успешно испытало новую модификацию противотанкового управляемого ракетного комплекса "Скиф" (экспортная версия комплекса "Стугна-П").

    Как сообщает пресс-служба предприятия, конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса "Скиф" претерпела ряд изменений в соответствии с требованиями потенциального заказчика.

    Фото со страницы КБ "ЛУЧ" в Facebook
    В Украине успешно испытали ракетный комплекс "Скиф"

    "Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка. Сама ракета не изменилась, так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях, без исключений", — говорится в сообщении конструкторского бюро.

    Уникальная разработка имеет ряд технических преимуществ, гарантирующих поражение подвижных и неподвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, отметили в КБ "Луч".

    "Кроме того, ракетный комплекс также способен поражать малоразмерные цели типа долговременных огневых точек, танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя", — сказано в сообщении.

    Присутствующий на испытаниях командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Попко высоко оценил модернизацию ПТРК.

    "Оборудование штатного ПТРК мощным тепловизором позволяет гарантированно поражать бронетехнику врага в условиях сложной видимости и ночью. Эта разработка в очередной раз подтверждает, что наша страна имеет чрезвычайно высокий научный потенциал, который позволяет создавать образцы вооружения и военной техники на уровне ведущих стран мира", — цитирует Попко пресс-служба конструкторского бюро.

    Напомним, опубликовано видео попадания ракеты "Ольха" в цель.

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