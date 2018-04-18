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    Общество

    Экологи протестуют против испытания оружия в Черноморском заповеднике

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    Экологи отмечают, что за 91 год существования Черноморского биосферного заповедника (расположен на территории Херсонской и Николаевской областей) его обитатели не знали таких масштабных факторов беспокойства.
    Следы разрывовов боеприпапасов в Черноморском биосферном заповеденике
    Фото "Слово i дiло"

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В заповедной зоне Черноморского биосферного заповедника (расположен на территории Херсонской и Николаевской областей) Вооруженные силы Украины провели боевые учения и нанесли заповеднику ущерб в 12 миллионов гривен, заявила экологическая правозащитная организация ЭПЛ.

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    facebook.com/navy.mil.gov.ua
    Украина и Турция провели военные учения в Черном море

    Любое пребывание на территории заповедной зоны посторонних лиц, любая деятельность и даже пролеты над его территорией ниже 2000 метров — запрещены, объясняют экологи. по их словам, в заповеднике Минобороны провело и запланировало на 19-20 апреля новые испытания отечественного ракетного комплекса.

    Администрация заповедника заявляет, что учебные стрельба прошли в период начала гнездования птиц, которые за 91 год существования заповедника не знали таких масштабных факторов беспокойства.

    Испытания провели в заповедной зоне Черноморского биосферного заповедника, территории с наиболее строгим охранным режимом, который существует в природоохранном законодательстве Украины, объясняет ЭПЛ.

    Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что на юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха".

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