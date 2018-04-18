Экологи протестуют против испытания оружия в Черноморском заповеднике

Фото "Слово i дiло"

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В заповедной зоне Черноморского биосферного заповедника (расположен на территории Херсонской и Николаевской областей) Вооруженные силы Украины провели боевые учения и нанесли заповеднику ущерб в 12 миллионов гривен, заявила экологическая правозащитная организация ЭПЛ.

Любое пребывание на территории заповедной зоны посторонних лиц, любая деятельность и даже пролеты над его территорией ниже 2000 метров — запрещены, объясняют экологи. по их словам, в заповеднике Минобороны провело и запланировало на 19-20 апреля новые испытания отечественного ракетного комплекса.

Администрация заповедника заявляет, что учебные стрельба прошли в период начала гнездования птиц, которые за 91 год существования заповедника не знали таких масштабных факторов беспокойства.

Испытания провели в заповедной зоне Черноморского биосферного заповедника, территории с наиболее строгим охранным режимом, который существует в природоохранном законодательстве Украины, объясняет ЭПЛ.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что на юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха".