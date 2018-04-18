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    Общество

    Ницой резко ответила известному бизнесмену на оскорбления

    (обновлено: )427016
    Известная детская писательница Лариса Ницой заявила, что важно не молчать о притеснении своих языковых прав в Украине.
    Лариса Ницой
    facebook.com/larysa.nitsoi/скриншот видео

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Известная украинская писательница Лариса Ницой заявила, что государственный язык в Украине нужно защищать от дискриминации, а люди, которые не замечают притеснения прав украиноязычных в обществе, лишь мешают строить страну.

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    Так детская писательница Лариса Ницой отреагировала на оскорбления бизнесмена Гарика Корогодского в свою сторону.

    "Кто такой Гарик Корогодский? Если Гарик бизнесмен, то пусть он занимается бизнесом, и не пиарится на фамилии Ницой. Ницой в Украине защищает интересы граждан", ― сказала она в эксклюзивном комментарии "Обозревателю".

    Напомним, ранее бизнесмен обругал писательницу матом и обвинил ее "в раздрачивании общества" в ответ на рассказ Ницой о положении украинского языка в советское время.

    Писательница заявила, что важно не молчать о притеснении своих языковых прав.

    "Если мы не будем об этом говорить, то мы будем замалчивать проблему и будем умножать таким образом зло. Я не раздракониваю никого и не сею вражду. Я озвучиваю проблему, которую мирным путем с хорошим настроем и позитивными эмоциями нужно просто решить. В Украине публичное пространство должно быть заполнено украинским языком. А кто такие гарики корогодские ― понятия не имею и пусть не мешают нам строить Украину", ― прокомментировала Лариса Ницой сложившуюся ситуацию.

    Напомним, ранее Ницой оказалась в эпицентре очередного языкового скандала, сравнив Киев из-за большого количества русскоязычных граждан с Тамбовом.

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