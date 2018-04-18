Кабмин существенно увеличил квоту для иммигрантов

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров утвердил предельное количество возможных иммигрантов в 2018 году, оно составляет 4388 человек — почти в два раза больше, чем годом ранее, сообщила в среду пресс-служба правительства.

"Распоряжением "Об установлении квоты иммиграции на 2018 год" предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым предусмотрено предоставить разрешение на иммиграцию в течение 2018 года, составляет 4388 человек. Для сравнения, в прошлом году квота составляла 2223 человека", — говорится в сообщении на сайте правительства.

В Кабмине сообщили, что квоты формируются по разным категориям. Среди них — деятели науки и культуры, иммиграция которых "соответствует интересам Украины", высококвалифицированные специалисты и работники, острая необходимость в которых ощутима для экономики Украины. Кроме того, получить разрешение на проживание в стране могут лица, инвестировавшие в экономику Украины не менее 100 тысяч долларов, родственники граждан Украины, бывшие граждане страны и ряд других категорий.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева предложил начислять субсидию и трудовой стаж украинцам, которые работают за границей.