"Декоммунизировали". В Украине перенесли празднование Дня пограничника

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины на заседании принял решение о переносе празднования Дня пограничника с 28 на 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"День пограничника в Украине будет отмечаться 6 мая. Соответствующий Указ Президента был одобрен сегодня, 18 апреля, на заседании Кабинета Министров…По мнению разработчиков, установление Дня пограничника Украины 6 мая будет иметь духовно-патриотическое значение для личного состава, поскольку в этот день почитается память Георгия Победоносца, который является покровителем ведомств", — сообщает МВД.

Напомним, что ранее День пограничника отмечался 28 мая, в этот день в 1918 году была создана пограничная охрана Российской СФСР.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в Украине процесс декоммунизации фактически завершен.