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    "Декоммунизировали". В Украине перенесли празднование Дня пограничника

    (обновлено: )9011
    Согласно решению Кабинета министров, День пограничника в Украине перенесли с 28 мая на 6 мая.
    Пограничник
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины на заседании принял решение о переносе празднования Дня пограничника с 28 на 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

    "День пограничника в Украине будет отмечаться 6 мая. Соответствующий Указ Президента был одобрен сегодня, 18 апреля, на заседании Кабинета Министров…По мнению разработчиков, установление Дня пограничника Украины 6 мая будет иметь духовно-патриотическое значение для личного состава, поскольку в этот день почитается память Георгия Победоносца, который является покровителем ведомств", — сообщает МВД.

    Напомним, что ранее День пограничника отмечался 28 мая,  в этот день в 1918 году была создана пограничная охрана Российской СФСР.

    Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в Украине процесс декоммунизации фактически завершен.

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