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    Общество

    Под Кабмином проходит протест против повышения цен на бензин

    (обновлено: )17430
    Автомобилисты протестуют против возможного роста цен на бензин и дизельное топливо, которые подорожают в результате решения Кабмина об установке квот.
    Митинг автомобилистов против повышения цен на бензин в Украине
    Фото 112.ua

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Акция протеста проходит у здания Кабинета министров Украины в центре Киева, автомобилисты протестуют против возможного роста цен на бензин и дизельное топливо, передает телеканал "112 Украина".

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    На акцию собрались уже более 300 автомобилистов.

    Фото 112.ua
    Митинг автомобилистов против повышения цен на бензин в Украине

    Кабмин Украины на заседании в среду должен рассмотреть обращение "Укртатнафты", согласно которому с 1 мая 2018 года предлагается установить квоту на импорт нефтепродуктов, что приведет к подорожанию бензина и дизтоплива в Украине.

    Основное требование протестующих — отказаться от этого решения, поскольку на украинском рынке начнется дефицит горючего, его подорожание на 30-40%, соответственно — подорожание проезда в маршрутках, а также цен на продовольствие.

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