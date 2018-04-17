ГПУ подала новое ходатайство о мере пресечения Бубенчику

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины подала новое ходатайство в суд об избрании меры пресечения активисту Евромайдан Ивану Бубенчику, подозреваемому в убийстве двух "беркутовцев".

Об этом hromadske.ua сообщил адвокат Игорь Коржук.

По его словам, ходатайство недавно было внесено прокурорами, но защита еще с ним не знакома.

Он также сообщил, что рассмотрение ходатайства состоится 24 апреля в 9 утра в Печерском суде и добавил, что пока никаких следственных действий с его подзащитным не проводят.

Ранее Генпрокуратура заявила о задержании подозреваемого в убийстве сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" жителя Львова Ивана Бубенчика, который назвался участником акций протеста на Майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута".

Напомним, заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская в четверг в присутствии адвокатов сообщила Бубенчику об изменении ранее сообщенного подозрения.