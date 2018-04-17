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    Количество матерей-одиночек в Украине резко увеличилось

    (обновлено: )15510
    Как рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева, в стране создан такой социальный механизм, что людям сегодня просто невыгодно регистрировать брак.
    Лето в Киеве
    Sergei SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Украине с 2000 года количество матерей-одиночек увеличилось в 22 раза, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает "112 Украина".

    "Проблема заключается в том, что мы создали такой социальный механизм, который приводит к тому, что людям сегодня просто невыгодно регистрировать брак. Тогда при назначении субсидии ты можешь избежать учета своих доходов, если у тебя нет мужа — ты получаешь помощь как мать-одиночка, ты получаешь государственную социальную помощь, малообеспеченность. Сама наша система социальной защиты, как это не страшно звучит, стимулирует людей не вступать в брак", – отметил Рева.

    Напомним, украинцы получают самые низкие зарплаты в Европе, исходя из перевода в единую валюту.

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