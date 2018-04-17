Люстра в Раде может упасть на нардепов - СМИ

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Парламентская люстра находится в аварийном состоянии, а именно — конструкция, на которой держится люстра, находится в аварийном состоянии.

Об этом сообщает Информатор и публикует соответствующие фотографии.

tabloid.informator.news Парламентская люстра

tabloid.informator.news Парламентская люстра

tabloid.informator.news Парламентская люстра

Громоздкая конструкция над головами народных депутатов покрыта многочисленными трещинами.

Отметим, люстра, которая прикреплена к потолку в центре сессионного зала Рады, весит 15 тонн, ее диаметр — около 10 метров.

Ранее СМИ писали, что в результате падения люстры могут пострадать не менее 50 парламентариев.

Напомним, на железнодорожном вокзале Херсона посреди одного из залов рухнула огромная люстра, которая висела под потолком.