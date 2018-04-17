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    Общество

    Люстра в Раде может упасть на нардепов - СМИ

    (обновлено: )239100
    Сообщается, что громоздкая люстра головами народных депутатов покрыта многочисленными трещинами. Она весит 15 тонн, ее диаметр - около 10 метров.
    Парламентская люстра
    tabloid.informator.news

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Парламентская люстра находится в аварийном состоянии, а именно — конструкция, на которой держится люстра, находится в аварийном состоянии.

    Об этом сообщает Информатор и публикует соответствующие фотографии.

    tabloid.informator.news
    Парламентская люстра
    tabloid.informator.news
    Парламентская люстра
    tabloid.informator.news
    Парламентская люстра

    Громоздкая конструкция над головами народных депутатов покрыта многочисленными трещинами.

    Отметим, люстра, которая прикреплена к потолку в центре сессионного зала Рады, весит 15 тонн, ее диаметр — около 10 метров.

    Ранее СМИ писали, что в результате падения люстры могут пострадать не менее 50 парламентариев.

    Напомним, на железнодорожном вокзале Херсона посреди одного из залов рухнула огромная люстра, которая висела под потолком.

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