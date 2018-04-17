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    Православные верующие отмечают Радоницу - поминовение усопших

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    Радоница всегда приходится на девятый день после Пасхи. Это название этимологически связано со словами "род" и "радость" и свидетельствует, что верующие должны радоваться, поминая покойных.
    Распятие и свечи в православной церкви
    RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр – РИА Новости Украина. Православная церковь во вторник, 17 апреля, отмечает Радоницу — пасхальное поминовение усопших.

    Радоница всегда приходится на девятый день после Пасхи. Это название этимологически связано со словами "род" и "радость" и свидетельствует, что верующие должны радоваться, поминая покойных, которые, уходя из земной жизни, рождаются "в жизнь вечную".

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    В храмах в этот день пройдут заупокойные богослужения, после которых, по сложившейся традиции, христиане посещают кладбища.

    По уставу, поминать усопших принято каждую субботу, в этот день священники могут служить заупокойную литургию. Об умерших усиленно молятся также на третий, девятый и сороковой день по их кончине – когда, как верят христиане, душа человека поклоняется Богу и ожидает Его суда над собой.

    Но есть и особенные дни в году, когда церковь возносит молитвы за всех "от века почивших православных христиан". Это две Вселенские родительские субботы — Троицкая, мясопустная (предпоследнее воскресенье перед Великим постом, посвященное Страшному суду), Димитриевская суббота (поминовение воинов), а также Радоница (девятый день после Пасхи).

    День особенного пасхального поминовения усопших очень важен не только потому, что верующие молятся о своих родных и близких, которые в этом нуждаются, но и потому, что люди имеют возможность задуматься о том, что вообще означает факт смерти после воскресения Христова, и еще раз укрепиться в вере в то, что Христос разрушил смерть и даровал всем нам подлинное бессмертие.

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    Согласно церковному учению, если душа человека в загробной жизни страдает от своих грехов, то молитва о ней на земле помогает ей очиститься и получить прощение от Бога. Если же усопший был праведен, то он, в ответ на молитву о нем, сам перед престолом Божиим молится за тех, кто поминает его.

    Святитель Иоанн Златоуст (IV век) учил: "Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц — нашими о них молитвами, милостынями и приношениями". По выражению святителя Феофана Затворника (XIX век), умершие нуждаются в молитвах "как бедный в куске хлеба и чаше воды".

     

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