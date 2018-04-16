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    Общество

    В Запорожье задержали банду "черных риэлторов"

    (обновлено: )35
    Как сообщили в СБУ, в состав группы, которую возглавляли владелица одного из местных агентств недвижимости и ранее судимый житель областного центра, входило семь человек.
    СБУ задержала черных риелторов
    СБУ, facebook

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье организованную преступную группировку, которая специализировалось на незаконных сделках с недвижимым имуществом граждан.

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    "Правоохранители установили, что в состав группы, которую возглавляли владелица одного из местных агентств недвижимости и ранее судимый житель областного центра, входило семь человек. Среди злоумышленников были частный нотариус, государственные регистраторы коммунальных учреждений и представители криминальных кругов. Для переоформления недвижимости на подставных лиц мошенники использовали поддельные паспорта и доверенности, данные из которых вносили в систему Государственного реестра вещных прав на имущество. Для «решения проблемных вопросов» злоумышленники привлекали представителей различных госучреждений и уголовников, которые оказывали правовую и силовую поддержку группировке. Оперативники спецслужбы задокументировали более десяти фактов незаконного отчуждения «риэлторами» объектов недвижимости в регионе", — сообщает СБУ.

    Во время проведения обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати государственных учреждений, ключи от квартир и фальшивые документы граждан Украины.

    Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия, в частности для привлечения к ответственности должностных лиц, причастных к незаконным действиям.

    Операция по разоблачению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.

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