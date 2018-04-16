Искал могилу полковника УПА: в Карпатах заблудился 90-летний украинец

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 15 апреля, в урочище Яла на Прикарпатье заблудился 90-летний житель Червонограда. Об этом сообщает Zaxid.net.

Мужчина находился в составе туристической группы из Львовской области, которая приехала навестить могилу полковника УПА Василия Сидора-Шелеста. Могила командира УПА находится вблизи села Осмолода Рожнятовского района Ивано-Франковской области.

После сообщения о пропаже в 19:00 местные спасатели начали поисковые работы.

К операции привлекли 5 спасателей из личного состава Осмолодского отделения ГСЧС. С наступлением ночи, 16 апреля, поиски пришлось приостановить.

Спасательную операцию возобновили утром.

В пресс-службе управления ГСЧС в Ивано-Франковской области сообщили, что спасателям удалось найти мужчину. Его состояние удовлетворительное. После соответствующего осмотра и помощи туриста отправили домой.