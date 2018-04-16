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    Общество

    Искал могилу полковника УПА: в Карпатах заблудился 90-летний украинец

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    Спасателям удалось найти мужчину. Его состояние удовлетворительное. После соответствующего осмотра и помощи туриста отправили домой.
    Карпаты. Архивное фото
    4udo.io.ua

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 15 апреля, в урочище Яла на Прикарпатье заблудился 90-летний житель Червонограда. Об этом сообщает Zaxid.net.

    Мужчина находился в составе туристической группы из Львовской области, которая приехала навестить могилу полковника УПА Василия Сидора-Шелеста. Могила командира УПА находится вблизи села Осмолода Рожнятовского района Ивано-Франковской области.

    После сообщения о пропаже в 19:00 местные спасатели начали поисковые работы.

    К операции привлекли 5 спасателей из личного состава Осмолодского отделения ГСЧС. С наступлением ночи, 16 апреля, поиски пришлось приостановить.

    Спасательную операцию возобновили утром.

    В пресс-службе управления ГСЧС в Ивано-Франковской области сообщили, что спасателям удалось найти мужчину. Его состояние удовлетворительное. После соответствующего осмотра и помощи туриста отправили домой.

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