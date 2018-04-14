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    Общество

    Минобороны объяснило полномочия армии после окончания АТО

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (434)

    (обновлено: )22904
    Как отметили в Минобороны, после изменения формата АТО, руководство операцией будет делегировано ВСУ: "В ВСУ появляются дополнительные полномочия по реагированию на агрессию".
    Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
    НАБУ/Facebook

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. 

    Экс-заместитель начальника Управления Альфа СБУ, подполковник Андрей Дубовик, участник первого боя АТО под Славянском
    Фото из личного архива Андрея Дубовика
    Как все начиналось... Первый бой АТО, воспоминания очевидца
    Представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк объяснил, как после завершения АТО изменятся полномочия армии, сообщает "Укринформ".

    По его словам, после изменения формата АТО, руководство операцией будет делегировано ВСУ.

    "Руководство переходит в Вооруженные силы Украины. Так в ВСУ появляются дополнительные полномочия по реагированию на агрессию. А части и подразделения Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и другие силовые органы переходят в подчинение Вооруженным силам Украины", — пояснил военный.

    Он также отметил, что сейчас АТО занимается СБУ, но перейдет под контроль армии.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция в Донбассе завершится 30 апреля, она будет переформатирована в Операцию объединенных сил.

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