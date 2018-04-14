Минобороны объяснило полномочия армии после окончания АТО

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина.
По его словам, после изменения формата АТО, руководство операцией будет делегировано ВСУ.
"Руководство переходит в Вооруженные силы Украины. Так в ВСУ появляются дополнительные полномочия по реагированию на агрессию. А части и подразделения Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и другие силовые органы переходят в подчинение Вооруженным силам Украины", — пояснил военный.
Он также отметил, что сейчас АТО занимается СБУ, но перейдет под контроль армии.
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция в Донбассе завершится 30 апреля, она будет переформатирована в Операцию объединенных сил.