СБУ возмущена "российским фейком" об экс-министре обороны Гриценко

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины фиксирует новые попытки информационной дискредитации украинской власти спецслужбами РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

"Служба безопасности Украины обращает внимание общественности, что в последнее время российские спецслужбы все чаще прибегают к грязным провокациям распространения на подконтрольных информационных ресурсах фейковых документов, якобы подготовленных в СБУ. Очередной информационной аферой стало размещение фальшивого письма о якобы открытие Службой уголовного производства в отношении лидера партии "Гражданская платформа" (экс-министра обороны — Ред.) Анатолия Гриценко", — говорится в сообщении.

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Ведомство опровергает "авторство" информации и отмечает, что "целью этой и других провокаций попытка в любой способ дискредитировать СБУ". "Для российских заказчиков такие "вбросы" особенно важны на фоне успешных контрразведывательных операций Службы, они также направлены на искусственное провоцирование конфликтов в украинском обществе и создание повода для "быстрого" обсуждения фальшивок представителями информационной "пятой колонны" врага на территории Украины", — заявили в СБУ.

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Спецслужба призвала представителей СМИ внимательно проверять информацию относительно документов от имени СБУ "во избежание случаев тиражирование фальшивок спецслужб РФ в интересах государства-агрессора".

Напомним, в конце прошлого года Следственный комитет России возбудил против экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко (2005-2007) уголовное дело "о публичных призывах к терактам в российских городах".