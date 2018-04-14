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    Общество

    СБУ возмущена "российским фейком" об экс-министре обороны Гриценко

    (обновлено: )34922
    Служба безопасности Украины обращает внимание общественности, что в последнее время российские спецслужбы все чаще "распространяют на подконтрольных информационных ресурсах фейковые документы".
    Служба безопасности Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины фиксирует новые попытки информационной дискредитации украинской власти спецслужбами РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

    Церковь УПЦ
    Украинское фото
    СБУ против УПЦ, или "Страна агентов Кремля"

    "Служба безопасности Украины обращает внимание общественности, что в последнее время российские спецслужбы все чаще прибегают к грязным провокациям распространения на подконтрольных информационных ресурсах фейковых документов, якобы подготовленных в СБУ. Очередной информационной аферой стало размещение фальшивого письма о якобы открытие Службой уголовного производства в отношении лидера партии "Гражданская платформа" (экс-министра обороны — Ред.) Анатолия Гриценко", — говорится в сообщении.

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    Ведомство опровергает "авторство" информации и отмечает, что "целью этой и других провокаций попытка в любой способ дискредитировать СБУ". "Для российских заказчиков такие "вбросы" особенно важны на фоне успешных контрразведывательных операций Службы, они также направлены на искусственное провоцирование конфликтов в украинском обществе и создание повода для "быстрого" обсуждения фальшивок представителями информационной "пятой колонны" врага на территории Украины", — заявили в СБУ.

    Facebook СБУ
    Комментарий Службы безопасности Украины

    Спецслужба призвала представителей СМИ внимательно проверять информацию относительно документов от имени СБУ "во избежание случаев тиражирование фальшивок спецслужб РФ в интересах государства-агрессора".

    Напомним, в конце прошлого года Следственный комитет России возбудил против экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко (2005-2007) уголовное дело "о публичных призывах к терактам в российских городах".

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