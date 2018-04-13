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    Общество

    Харьковчанку оштрафовали на 1,76 млн грн за авто на еврономерах

    (обновлено: )27141
    Согласно документу ГФС, в апреле 2017 года Анна Кривуц через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка - Нехотеевка" ввезла на территорию Украины автомобиль Mercedes-Benz CLK 320 с еврономерами в таможенном режиме "временный ввоз".
    Анна Кривуц (слева). Архивное фото
    @danger.ann

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Государственная фискальная служба (ГФС) оштрафовала харьковского блогера Анну Кривуц на 1,756 млн гривен за пользование автомобилем с иностранной регистрацией (с литовскими номерами) без проведения его таможенного оформления и оплаты таможенных платежей. Об этом сказано в официальном ответе Главного управления ГФС в Харьковской области на запрос журналистов, текстом которого располагают "Українськi новини".

    Еврономера с литовской регистрацией
    Фото "Культорометр"
    А время идет... Что ждет владельцев авто на еврономерах?

    Согласно документу, в апреле 2017 года Кривуц через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка — Нехотеевка" ввезла на территорию Украины автомобиль Mercedes-Benz CLK 320 с государственными регистрационными знаками Литвы в таможенном режиме "временный ввоз".

    В ноябре 2017 года в Управление ГФС в Харьковской области поступило письмо Управления патрульной полиции в Харькове, в котором сообщалось о фактах систематического пользования гражданкой Кривуц автомобилем Mercedes-Benz CLK 320 с еврономерами.

    "Гражданка Кривуц неоднократно задерживалась сотрудниками полиции в Харькове в связи с нарушениями ею правил дорожного движения", — говорится в тексте.
    Авторы письма также отмечают, что Кривуц 28 декабря 2017 года отказалась от дачи пояснений по факту пользования автомобилем.

    В связи с этим 5 апреля Харьковская таможня ГФС вынесла постановление, в котором Кривуц была признана виновной в нарушении таможенных правил по ст. 485 Таможенного кодекса, на нее наложили штраф в размере 300% невыплаченных платежей, или 1,756 млн гривен.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин готов в течение месяца урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если парламент делегирует ему такое право.

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