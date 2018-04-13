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    В 2017 году в Донбассе погибли 519 гражданских - ОБСЕ

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (430)

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    Как уточнил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, с начала 2017 года было зафиксировано не менее 519 случаев нарушения обязательств заботиться о гражданском населении на востоке Украины.
    Последствия обстрела Авдеевки
    facebook.com/ato

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В течение 2017 года на Донбассе было зафиксировано 519 жертв среди гражданского населения. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

    "С начала 2017 года было зафиксировано не менее 519 случаев нарушения обязательств заботиться о гражданском населении на востоке Украины. 519 жертв среди гражданского населения. 519 раз, которые мы смогли насчитать. Настоящая количество случаев невыполнения обязательств заботиться о людях бесчисленное", — сообщил Хуг.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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