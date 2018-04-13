На Прикарпатье обнаружена подпольная церковь греко-католиков

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Подпольное помещение Украинской греко-католической церкви советских времен был расположено в заброшенном домике пасечника на Прикарпатье, сообщает сайт 0342.ua.
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"На фото дом пасечника. А на самом деле это был центр подпольной Церкви, в котором действовал исповедник веры Михаил Косило. Официально он действовал как пасечник Делятинского лесокомбината. Именно эта профессия позволяла ему и официально работать, и быть полноценным священником УГКЦ", — пишет священник Юстин Бойко.
По словам Бойко, церковь хотят восстановить.
Ранее сообщалось, что глава Украинской Греко-католической Церкви Святослав (Шевчук) прокомментировал скандал в Запорожье.