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    Общество

    На Прикарпатье обнаружена подпольная церковь греко-католиков

    (обновлено: )12301
    По словам священника Юстина Бойко, во времена СССР дом пасечника в Ивано-Франковской области был центром подпольной греко-католической церкви, в котором священник Михаил Косило.
    СМИ сообщили о подпольной церкви в Прикарпатье
    0342.ua

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Подпольное помещение Украинской греко-католической церкви советских времен был расположено в заброшенном домике пасечника на Прикарпатье, сообщает сайт  0342.ua.

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    "На фото дом пасечника. А на самом деле это был центр подпольной Церкви, в котором действовал исповедник веры Михаил Косило. Официально он действовал как пасечник Делятинского лесокомбината. Именно эта профессия позволяла ему и официально работать, и быть полноценным священником УГКЦ", — пишет священник Юстин Бойко.

    0342.ua
    СМИ сообщили о подпольной церкви в Прикарпатье

    По словам Бойко, церковь хотят восстановить.

    0342.ua
    СМИ сообщили о подпольной церкви в Прикарпатье

    Ранее сообщалось, что глава Украинской Греко-католической Церкви Святослав (Шевчук) прокомментировал скандал в Запорожье.

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