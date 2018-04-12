Эксперт рассказал, какое мясо чаще всего "пичкают" антибиотиками

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Около 40% украинской мясной продукции содержит антибиотики.

Об этом в комментарии УНН заявил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, самым безопасным мясом считается курятина промышленного производства. Зато домохозяйства и мелкие производители антибиотиками злоупотребляют.

"Украинская курятина промышленного производства не содержит следов антибиотиков. Там стандарты очень высоки. Зато, если мы говорим о небольших производителях курятины — оттуда антибиотики никак не исчезнут, там их содержание значительно выше допустимых норм ", — подчеркнул он.

Антибиотик можно встретить в свинине и говядине, добавил Дорошенко.

"На сегодняшний день параметры содержания антибиотиков в мясе — исключительно на совести самого производителя. Но около 30-40% всего украинского мяса нашпиговано антибиотиками, в то время как в Европе этот показатель составляет менее 1%. Речь идет, опять же, о небольших производителях курятины, отрасль свиноводства", — рассказал Дорошенко.

Ранее Алексей Дорошенко заявил, что "овощная корзина" в Украине стоит дороже, чем в Польше.