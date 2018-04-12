Несчастливый день: завтра первая в 2018 году пятница, 13-е

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В 2018 году дата 13 апреля выпадает на пятницу, которая традиционно считается несчастливым днем.
В текущем году пятница, 13-е ожидает нас всего два раза: в апреле и июле. В эти дни усиливаются мистические поверья, соблюдаются приметы, чтобы не навлечь на себя несчастья.
Что нельзя делать в пятницу, 13-е:
1. Нельзя отправляться в путешествие, поскольку такая дорога будет полна неприятностей.
2. В этот день случается много ДТП, поэтому водителям следует быть особенно аккуратными за рулем.
3. Не следует ложиться в больницу или ложиться на операцию — могут быть плохие последствия.
4. Появляются опасные компьютерные вирусы.
5. Растения, посаженные в пятницу, 13-го, не будут расти и плодоносить.
6. Считается, что в этот день запрещено мыться и стричь ногти.
7. Не стоит в это день искать работу или идти на собеседование.
8. Если похороны человека выпадают на этот день, то не исключена смерть еще одного в ближайшее время.
9. В этот день запрещено веселье, выпивка, вкусная еда, смех. Если вы будете веселиться с этот день, с вами может приключиться несчастье.
10. В пятницу, 13-го, лучше не играть свадьбу.
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Напомним, в 2017 году пятница, 13-е также выпадала дважды: в январе и октябре.
Ранее группа христианских конспирологов опубликовала новую информацию о предполагаемой дате конца света, свои расчеты они строят на тексте Библии и астрономических явлениях. По их расчетам, Армагеддон начнется в 2018 году 23 апреля.