Несчастливый день: завтра первая в 2018 году пятница, 13-е

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В 2018 году дата 13 апреля выпадает на пятницу, которая традиционно считается несчастливым днем.

В текущем году пятница, 13-е ожидает нас всего два раза: в апреле и июле. В эти дни усиливаются мистические поверья, соблюдаются приметы, чтобы не навлечь на себя несчастья.

Что нельзя делать в пятницу, 13-е:

1. Нельзя отправляться в путешествие, поскольку такая дорога будет полна неприятностей.

2. В этот день случается много ДТП, поэтому водителям следует быть особенно аккуратными за рулем.

3. Не следует ложиться в больницу или ложиться на операцию — могут быть плохие последствия.

4. Появляются опасные компьютерные вирусы.

5. Растения, посаженные в пятницу, 13-го, не будут расти и плодоносить.

6. Считается, что в этот день запрещено мыться и стричь ногти.

7. Не стоит в это день искать работу или идти на собеседование.

8. Если похороны человека выпадают на этот день, то не исключена смерть еще одного в ближайшее время.

9. В этот день запрещено веселье, выпивка, вкусная еда, смех. Если вы будете веселиться с этот день, с вами может приключиться несчастье.

10. В пятницу, 13-го, лучше не играть свадьбу.

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Напомним, в 2017 году пятница, 13-е также выпадала дважды: в январе и октябре.

Ранее группа христианских конспирологов опубликовала новую информацию о предполагаемой дате конца света, свои расчеты они строят на тексте Библии и астрономических явлениях. По их расчетам, Армагеддон начнется в 2018 году 23 апреля.