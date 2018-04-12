наверх
12.04.201818:06
Курсы валют НБУ
  • USD25.93- 0.05
  • EUR32.11- 0.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Несчастливый день: завтра первая в 2018 году пятница, 13-е

    (обновлено: )87
    В пятницу, 13-го числа не принято начинать новые дела, создавать семью, отправляться в важные поездки и многое другое. На 2018 год выпало два таких "несчастливых дня" - в апреле и июле.
    Пятница 13-е
    Подробности

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В 2018 году дата 13 апреля выпадает на пятницу, которая традиционно считается несчастливым днем.

    Александр Охрименко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Черная пятница" - это не для украинцев

    В текущем году пятница, 13-е ожидает нас всего два раза: в апреле и июле. В эти дни усиливаются мистические поверья, соблюдаются приметы, чтобы не навлечь на себя несчастья.

    Что нельзя делать в пятницу, 13-е:

    1. Нельзя отправляться в путешествие, поскольку такая дорога будет полна неприятностей.

    2. В этот день случается много ДТП, поэтому водителям следует быть особенно аккуратными за рулем.

    3. Не следует ложиться в больницу или ложиться на операцию — могут быть плохие последствия.

    4. Появляются опасные компьютерные вирусы.

    5. Растения, посаженные в пятницу, 13-го, не будут расти и плодоносить.

    6. Считается, что в этот день запрещено мыться и стричь ногти.

    7. Не стоит в это день искать работу или идти на собеседование.

    8. Если похороны человека выпадают на этот день, то не исключена смерть еще одного в ближайшее время.

    9. В этот день запрещено веселье, выпивка, вкусная еда, смех. Если вы будете веселиться с этот день, с вами может приключиться несчастье.

    10. В пятницу, 13-го, лучше не играть свадьбу.

    Читайте также: Весь апрель никому не верь: новые сюрпризы для украинцев с 1 апреля

    Напомним, в 2017 году пятница, 13-е также выпадала дважды: в январе и октябре.

    Ранее группа христианских конспирологов опубликовала новую информацию о предполагаемой дате конца света, свои расчеты они строят на тексте Библии и астрономических явлениях. По их расчетам, Армагеддон начнется в 2018 году 23 апреля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Майк Помпео
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство