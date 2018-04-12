Назначена дата библейского конца света

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Группа христианских конспирологов опубликовала новую информацию о предполагаемой дате конца света, свои расчеты они строят на тексте Библии и астрономических явлениях.

Конспиролог Дэвид Мид в интервью рассказал, что 23 апреля произойдет уникальное событие парад планет: Солнце, Луна, Юпитер и Дева выстроятся в одну линии. По его толкованию, в Библии в этот знак свидетельствует о начале вознесения Церкви и конце мира.

"В стихе 12. 1-2 говорится: "И на небесах появился великий знак: женщина, одетая в солнце, с луной под ее ногами, а на ее голове — венец из 12 звезд. Созвездия Девы, Льва и Змееносца представляют собой уникальный знак раз в столетие, точно такой же, как изображено в 12-й главе Откровения. Это наш маркер времени", — цитирует The Sun слова Мида.

Кроме того, он и его сторонники указывают, что дата Армагеддона совпадет с днем, когда на небосводе появится планета-убийца Нибиру (она же планета X). Она символизирует распространение безумия по всему миру, начало Третьей мировой войны и подъем Антихриста.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что "конец света", о котором много говорится в Библии, наступит тогда, когда человеческое общество перестанет быть жизнеспособным и наступит "тотальное господство зла".