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    Общество

    Украинцев предупредили о грозах и сильном ветре

    (обновлено: )14010
    До конца суток 11 апреля в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Черновицкой областях, а также ночью 12 апреля в Ровенской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях ожидаются грозы.
    Гроза на Закарпатье. Архивное фото
    goloskarpat.info

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Грозы и сильные порывы ветра ожидаются в западных областях Украины до конца 11 апреля и ночью 12 апреля, предупреждает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуация со ссылкой на Укргидрометцентр.

    "До конца суток 11 апреля в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Черновицкой областях и ночью 12 апреля в Ровенской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях грозы, местами порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

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    Напомним, прохладная погода сохранялась в Украине практически до Пасхи.

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