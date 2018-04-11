В мае у украинцев будут дополнительные выходные

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Украинцы в мае получат дополнительные выходные, сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что выходными днями будут с 28 апреля по 1 мая, 6 и 9 мая, 26-28 мая.

Кабмин переносит рабочие дни с понедельника 30 апреля на субботу 5 мая. 1 мая — будет выходным.

27 мая в этом году отмечают Троицу, поэтому понедельник 28 мая тоже будет выходным.

Ранее, Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект №8248, который призван стимулировать украинцев отдавать предпочтение кремациии и вводит понятие биозахоронения.