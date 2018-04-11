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    Общество

    В мае у украинцев будут дополнительные выходные

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    Согласно решению Кабинета министров, выходными днями будут с 28 апреля по 1 мая, 6 и 9 мая, 26-28 мая.
    Весна в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Украинцы в мае получат дополнительные выходные, сообщает Правительственный портал.

    Отмечается, что выходными днями будут с 28 апреля по 1 мая, 6 и 9 мая, 26-28 мая. 

    Кабмин переносит рабочие дни с понедельника 30 апреля на субботу 5 мая. 1 мая —  будет выходным. 

    27 мая в этом году отмечают Троицу, поэтому понедельник 28 мая тоже будет выходным.

    Ранее, Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект №8248, который призван стимулировать украинцев отдавать предпочтение кремациии и вводит понятие биозахоронения.

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