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    Общество

    На Прикарпатье родители более 30 лет держали сына в заточении

    (обновлено: )12801
    Мать 39-летнего Николая, который боле 30 лет не выходил из квартиры, призналась, что переживала за сына, так как он глухонемой.
    На Прикарпатье родители 30 лет держали сына взаперти
    Скриншот видео

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. 39-летний житель Калуша Ивано-Франковской области Николай более 30 лет провел взаперти в квартире, его не выпускали собственные родители. 

    Как рассказали соседи семьи ТСН, они часто видели мужчину в окне, однако им никогда не приходило в голову, что его родители почти 30 лет не выводили сына на улицу.

    Изначально мать гуляла с сыном и водила в школу для детей, которые плохо слышат. Позже мать забрала сына из школы, сказала, что его там обижают.

    Узнать всю эту историю помог случай. Семья затопила соседей снизу, люди пошли жаловаться и были ошарашены увиденным. Как оказалось, отец "Маугли" умер, но его жена тело в квартире несколько суток, мол, отогреется под одеялом. 

    В квартиру служащие соцслужб заходили в перчатках, противогазах из-за трупного запаха и антисанитарии.

    Сейчас так называемый "квартирный Маугли" находится в Снятинском психоневрологическом интернате, он серьезно отстает в развитии, мужчина не умеет элементарно за собой ухаживать. 

    Как призналась мать Николая, она не хотела сына ограничить, просто боялась за него из-за того, что сын якобы глухонемой. 

    Ранее сообщалось, что в Киевской области патрульные полицейские на трассе Киев-Харьков нашли одинокую женщину, которая бесцельно бродила по полю.

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