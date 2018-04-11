На Прикарпатье родители более 30 лет держали сына в заточении

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КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. 39-летний житель Калуша Ивано-Франковской области Николай более 30 лет провел взаперти в квартире, его не выпускали собственные родители.

Как рассказали соседи семьи ТСН, они часто видели мужчину в окне, однако им никогда не приходило в голову, что его родители почти 30 лет не выводили сына на улицу.

Изначально мать гуляла с сыном и водила в школу для детей, которые плохо слышат. Позже мать забрала сына из школы, сказала, что его там обижают.

Узнать всю эту историю помог случай. Семья затопила соседей снизу, люди пошли жаловаться и были ошарашены увиденным. Как оказалось, отец "Маугли" умер, но его жена тело в квартире несколько суток, мол, отогреется под одеялом.

В квартиру служащие соцслужб заходили в перчатках, противогазах из-за трупного запаха и антисанитарии.

Сейчас так называемый "квартирный Маугли" находится в Снятинском психоневрологическом интернате, он серьезно отстает в развитии, мужчина не умеет элементарно за собой ухаживать.

Как призналась мать Николая, она не хотела сына ограничить, просто боялась за него из-за того, что сын якобы глухонемой.

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