Гендиректора "Укрвакцины" подозревают в растрате бюджетных 1,5 млн грн

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Генеральный директор ГП "Укрвакцина" подозревается в растрате 1500000 гривен бюджетных средств.

"По процессуальному руководству прокуратуры города Киева следователями Государственной фискальной службы столицы сообщено о подозрении генеральному директору государственного предприятия «Укрвакцина» по факту растраты имущества в особо крупном размере. Установлено, что руководитель госучреждения в течение 2012-2013 годов совершил растрату средств государственного предприятия на общую сумму более полутора миллионов гривен, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охранного сопровождения грузов при перевозке вакцин и других медпрепаратов на территории Украины", — сообщает прокуратура Киева.

В настоящее время должностному лицу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности гендиректора ГП "Укрвакцина".

Ранее сообщалось, что в Константиновке Донецкой области заведующую детсада подозревают в растрате бюджетных средств в крупных размерах.