В Днепре разоблачили бордель под управлением 23-летней девушки

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В Днепре правоохранители разоблачили бордель, которым управляла 23-летняя девушка.

"Еще в январе 2017 молодая женщина, действуя умышленно с целью получения наживы, арендовала в городе Днепре квартиру, где создала и удерживала место разврата. Правонарушительница подыскала 8 молодых девушек в возрасте от 19 до 27 лет и предложила им улучшить материальное положение, предоставляя сексуальные услуги за денежное вознаграждение", — сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Андрій Лисенко, facebook Пост Андрея Лысенко

Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении этой 23-летней девушки за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.303 и ч.2 ст.302 УК Украины (сутенерство, создание и содержание мест разврата).

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ходе расследования правоохранители разоблачили межрегиональную преступную группу, которая действовала в нескольких городах Украины.