наверх
11.04.201817:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.98- 0.05
  • EUR32.11+ 0.27
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Днепре разоблачили бордель под управлением 23-летней девушки

    (обновлено: )44
    В ГПУ сообщили, что молодая женщина, действуя умышленно с целью получения наживы, арендовала в городе Днепре квартиру, где создала и удерживала место разврата.
    Проституция. Архивное фото
    Vgorode.ua

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В Днепре правоохранители разоблачили бордель, которым управляла 23-летняя девушка.

    "Еще в январе 2017 молодая женщина, действуя умышленно с целью получения наживы, арендовала в городе Днепре квартиру, где создала и удерживала место разврата. Правонарушительница подыскала 8 молодых девушек в возрасте от 19 до 27 лет и предложила им улучшить материальное положение, предоставляя сексуальные услуги за денежное вознаграждение", — сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

    Андрій Лисенко, facebook
    Пост Андрея Лысенко

    Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении этой 23-летней девушки за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.303 и ч.2 ст.302 УК Украины (сутенерство, создание и содержание мест разврата).

    Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

    Ранее сообщалось, что в Одессе в ходе расследования правоохранители разоблачили межрегиональную преступную группу, которая действовала в нескольких городах Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Boeing E-4
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Рубли
    Санкции США против РФ: новая партия
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    Порошенко в гостях у Меркель
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство