"Граница-2018": Украина начинает совместную с соседями операцию

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Украинская пограничная служба начинает совместную с соседними странами специальную операцию "Граница-2018" с целью противодействия нелегальной миграции и контрабанде на границе, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Десятого апреля по инициативе и под общей координацией Госпогранслужбы началась совместная специальная пограничная операция "Граница-2018". Продлится она до 30 ноября и направлена на снижение уровня противоправной деятельности на границе, в том числе противодействие нелегальной миграции, незаконному перемещению подакцизных товаров, контрабанде наркотических веществ, оружия и боеприпасов", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме подразделений Погранслужбы, в операции примут участие подразделения взаимодействующих структур, ВС и пограничных ведомств сопредельных государств и международных организаций — агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex, миссии ЕС по приграничной помощи Молдавии и Украине (EUBAM), Интерпола, Европола.

В течение ближайших дней украинские пограничники проведут встречи с представителями погранслужб сопредельных стран, в частности Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдавии, чтобы уточнить вопросы взаимодействия в ходе пограничной операции и возможности увеличения интенсивности совместных патрулирований.

По данным ведомства, такие совместные специальные пограничные операции под эгидой Госпогранслужбы Украины проводятся уже не первый год. Как и в предыдущие годы, операция территориально охватит 15 приграничных областей и Киев.

В ходе проведения операции предусмотрены внезапные действия резервов Госпогранслужбы на наиболее активных участках границы и в пунктах пропуска, повышение плотности охраны государственной границы, применение совместных межведомственных групп на путях движения правонарушителей и в пунктах пропуска. Воздушный мониторинг приграничных районов и линии границы будет проводиться с применением пограничной (в том числе беспилотной) авиации.

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