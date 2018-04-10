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    Общество

    ГСЧС предупредила о чрезвычайной пожароопасности

    (обновлено: )1910
    По данным ГСЧС, с 11 по 13 апреля в Житомирской, западных областях и в большинстве районов Винницкой области ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
    Пожарные. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Украине ожидается высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

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    "11-13 апреля в западных, Житомирской, 13 апреля и в большинстве районов Винницкой области ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности; на остальной территории Украины будет преобладать высокий (4 класса) уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

    По данным ГСЧС, в среду, 11 апреля, в северных и центральных районах Киевской области, 12-13 апреля по области ожидается высокий (4 класса), а в районе Чернобыля чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

    В Киеве 11-13 апреля ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

    Как сообщалось ранее, в Киеве в Деснянском районе на пр. Владимира Маяковского, 8-А в воскресенье, 8 апреля, возник пожар в жилом доме.

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