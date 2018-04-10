ГСЧС предупредила о чрезвычайной пожароопасности

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Украине ожидается высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"11-13 апреля в западных, Житомирской, 13 апреля и в большинстве районов Винницкой области ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности; на остальной территории Украины будет преобладать высокий (4 класса) уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в среду, 11 апреля, в северных и центральных районах Киевской области, 12-13 апреля по области ожидается высокий (4 класса), а в районе Чернобыля чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

В Киеве 11-13 апреля ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Как сообщалось ранее, в Киеве в Деснянском районе на пр. Владимира Маяковского, 8-А в воскресенье, 8 апреля, возник пожар в жилом доме.