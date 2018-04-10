В Украине ослабляют условия поступления в Нацполицию

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины меняет подход к оценке кандидатов на службу в полицию.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

npu.gov.ua Глава Национальной полиции Сергей Князев

"Основной «отсев» кандидатов происходит во время сдачи нормативов. Поэтому, теми кандидатам, которые не уложились в норматив на доли секунд, нужно давать возможность пройти экзамен повторно через несколько месяцев", — сказал Князев.

По его словам, за рубежом такая практика существует уже давно. Если кандидат мотивирован и имеет желание служить в полиции, но на финальном экзамене не укладывается в норматив на несколько секунд, ему дают возможность "подтянуть" свои навыки. После нескольких месяцев дополнительной подготовки он снова сдает экзамен. В случае успешной сдачи кандидат поступает на службу в ряды полиции.

"Я считаю, нам необходимо изменить подход и давать шанс кандидату "подтянуть" за несколько месяцев уровень своей подготовки к надлежащему уровню", — отметил глава Нацполиции.

Он добавил, что сейчас в Академии учатся 185 курсантов из 12 регионов Украины. Среди них — слушатели из Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Ивано-Франковской, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, сегодня, 10 апреля, руководство Нацполиции проинспектировало учебный процесс в Академии патрульной полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, нарушителя правил дорожного движения, который набросился на патрульного полицейского.