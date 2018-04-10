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    Общество

    В Украине запретили популярный антибиотик

    (обновлено: )37910
    Решение о запрете всех серий "Ауроксона" было принято в связи с установлением факта несоответствия лекарственного средства требованиям методов контроля качества препарата по показателю "Стерильность".
    Таблетки в руке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела полный запрет на продажу и применение популярного антибиотика на основе цефтриаксона – "Ауроксон". Этот препарат применяется для лечения инфекций дыхательных путей, органов брюшной полости, почек и мочевыводящих путей, половых органов, костей, суставов, мягких тканей, кожи, а также раневых инфекций, болезни Лайма и других.

    Как сообщает пресс-служба ведомства, решение о запрете всех серий "Ауроксона" (порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий 1000 мг, по 1 флакону в пачке из картона) производства индийской компании "Ауробиндо Фарма Лтд" было принято в связи с установлением факта несоответствия лекарственного средства требованиям методов контроля качества препарата по показателю "Стерильность". Так, в ходе лабораторных исследований нескольких серий медикамента был обнаружен рост бактериальной флоры.

    В связи с этим Гослекслужба обязала все субъекты хозяйствования, осуществляющие хранение, реализацию или использование данного препарата немедленно изъять его с оборота посредством возврата поставщику либо уничтожения.

    Ранее сообщалось, что в прошлом году органы здравоохранения США выявили в стране первый случай инфекции, не поддающейся лечению ни одним из известных антибиотиков, — "супербактерию".

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