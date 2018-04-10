Синоптики полны оптимизма. В Украину пришла весна

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Во вторник, 10 апреля, в Украине синоптики обещают переменную облачность без осадков. Воздух днем прогреется до 24 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

На западе сегодня дождь пройдет в Закарпатской и Львовской областях. На остальной территории — без осадков. Днем от 19 до 24 градусов, ночью от 6 до 9.

На севере днем от 17 до 22, ночью от 4 до 8. В центре от 17 до 22 днем и до 8 ночью. На востоке днем от 17 до 20, ночью от 0 до 7.

На юге днем воздух прогреется до 22, ночью до 5.

В Киеве 10 апреля температура днем составит от 19 до 21 градуса, ночью от 6 до 8.

Ранее сообщалось, что в Украине синоптики прогнозируют очень теплую погоду, местами воздух прогреется до 24 градусов тепла.