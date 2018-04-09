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    Общество

    Православные христиане вступают в Светлую неделю

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    На Светлой неделе христиане ходят друг к другу в гости, дарят крашеные яйца и куличи, в храмах звонят колокола в знак главного праздника - Воскресения Христова. В эти дни, как правило, звонить в колокола разрешается любому желающему в любое время дня.
    Пасхальный фестиваль в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Православные верующие с понедельника вступают в неделю празднования Пасхи, которая называется Светлой седмицей (неделей).

    Пасхальный фестиваль в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ангелы, ослик и угощения. В Киеве прошел Пасхальный фестиваль

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    У православных на Светлой седмице отменяются однодневные посты в среду и пятницу, богослужения ведутся по торжественному, пасхальному чину, после каждой литургии совершается крестный ход. Царские врата в храмах остаются открытыми, потому что в эти дни православным как бы открывается светлый небесный мир.

    Согласно Новому завету, Иисус Христос воскрес на третий день после крестной смерти. Это евангельское событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя.

    На Светлой неделе христиане ходят друг к другу в гости, дарят крашеные яйца и куличи, в храмах звонят колокола в знак главного праздника — Воскресения Христова. В эти дни, как правило, звонить в колокола разрешается любому желающему в любое время дня.

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