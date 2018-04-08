Украина предлагает внести борщ в список ЮНЕСКО

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины поддержало инициативу о внесении украинского борща в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, сообщил инициатор акции Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, сперва нужно внести украинский борщ в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.

"Ассоциация поставщиков торговых сетей Украины обратится к самым известным поварам Украины относительно рецепта борща, который можно считать классическим. Поскольку рецептов борща много, и они отличаются во многих регионах нашей страны, то найти классический борщ, который еще готовили наши предки, является важной задачей", – сообщил Дорошенко.

Ходатайство о включении в Национальный реестр Минкультуры принимает два раза в год, до 15 апреля и 15 октября. Последнее время подачи заявки в Организацию Объединенных Наций – до 1 февраля 2019 года. В ЮНЕСКО рассмотрение вопроса занимает 1,5 года.

Напомним, искусство приготовления неаполитанской пиццы вошло в список нематериального наследия ЮНЕСКО.