наверх
08.04.201817:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украина предлагает внести борщ в список ЮНЕСКО

    (обновлено: )28
    Как отметил Алексей Дорошенко, "поскольку рецептов борща много, и они отличаются во многих регионах нашей страны, то найти классический борщ, который еще готовили наши предки, является важной задачей".
    Блюдо национальной украинской кухни
    RIA News А. Усанов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины поддержало инициативу о внесении украинского борща в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, сообщил инициатор акции Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

    Рецепт семейного обеда от Ильи Ноябрева. Видео
    Канал на Youtube РИА Новости Украина
    Илья Ноябрев поделился уникальным рецептом борща из таранки

    По его словам, сперва нужно внести украинский борщ в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.

    "Ассоциация поставщиков торговых сетей Украины обратится к самым известным поварам Украины относительно рецепта борща, который можно считать классическим. Поскольку рецептов борща много, и они отличаются во многих регионах нашей страны, то найти классический борщ, который еще готовили наши предки, является важной задачей", – сообщил Дорошенко.

    Ходатайство о включении в Национальный реестр Минкультуры принимает два раза в год, до 15 апреля и 15 октября. Последнее время подачи заявки в Организацию Объединенных Наций – до 1 февраля 2019 года. В ЮНЕСКО рассмотрение вопроса занимает 1,5 года. 

    Напомним, искусство приготовления неаполитанской пиццы вошло в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии
    Бортник: "Оказалось, что генерального прокурора у нас нет - есть экзекутор". Видео
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП