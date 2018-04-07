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    Православные верующие в Великую субботу отмечают Благовещение Богородицы

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    Основное событие, которому посвящено богослужение субботы перед Пасхой, когда тело Иисуса еще "пребывало во гробе", - это сошествие Христа в ад для возвещения там победы над смертью.
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    RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Православные христиане 7 апреля отмечают один из 12 главных церковных праздников, Благовещение Пресвятой Богородицы, и одновременно встречают Великую субботу — последний день перед Пасхой. 

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    Благовещение Богородицы, в отличие от Пасхи, относится к категории "неподвижных" церковных праздников — отмечаемых всегда в один и тот же день (в данном случае — 7 апреля). Такие совпадения — когда Благовещение выпадает на Великую субботу, канун праздника Воскресения Христова, — в нынешнем столетии фиксируются всего несколько раз: по церковному календарю, это 2007, 2018 и 2029 годы, и потом только 2091 год.

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    Основное событие, которому посвящено богослужение субботы перед Пасхой, когда тело Иисуса еще "пребывало во гробе", — это сошествие Христа в ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших его пришествия. Перед литургией в храмах в этот день служится продолжительная вечерня, во время которой читаются паремии — ветхозаветные пророчества о страданиях, смерти и воскресении Спасителя.

    В свою очередь праздник Благовещения основан в память о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа. Это событие отстоит ровно на девять месяцев от даты Рождества Христова. В Киевскую Русь праздник пришел в X веке вместе с христианством.

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    На Благовещение, которое, как правило, приходится на время Великого поста, церковный устав разрешает есть рыбу. Однако поскольку в этом году праздник отмечается в Великую субботу Страстной седмицы — период наиболее строгого поста, делается "послабление" лишь на то, чтобы употребить немного вина.

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