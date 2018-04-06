Российского капитана "Норда" освободят 10 апреля

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КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Капитана российского судна "Норд" освободят только 10 апреля, дело находится под контролем уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщила в пятницу пресс-служба омбудсмена Украины.

"Дело капитана рассматривает Херсонский суд. Судья избрал для него меру пресечения содержание под стражей до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35240 гривен (1352 доллара). Залог уже внесен, однако освободят капитана судна во вторник, 10 апреля. Это дело находится под личным контролем уполномоченного Людмилы Денисовой", — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Представители уполномоченного Верховной Рады по правам человека присутствовали в пятницу на судебных заседаниях в Мариуполе и Херсоне в отношении команды и капитана судна. По данным пресс-службы, экипаж судна "Норд" в составе восьми человек доставили в пятницу на судебное заседание в Мариуполь. Дело рассматривают четыре судьи, интересы экипажа отстаивают два адвоката. Во время судебного заседания судья Дмитрий Дьяченко обратил внимание на то, что "ни один из членов экипажа не отказался от украинского гражданства, а поскольку Автономная Республика Крым временно оккупирована, то они остаются гражданами Украины".

Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пят лет лишения свободы.