У водителей-нарушителей первые права будут отбирать навсегда

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров ужесточил порядок временного изъятия удостоверения водителя и его возврата. Соответствующее постановление Кабмина обнародовано на Правительственном портале.

Документом предусмотрено, что возврат водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не производится.

Порядок приведен в соответствие с недавно принятым изменениям в положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

В Украине действует новый порядок выдачи удостоверения водителя. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 10 ноября 2017 года №885 "О внесении изменений в положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами".

Теперь первое удостоверение водителя в сервисных центрах МВД выдается на два года с правом обмена на постоянное в случае, если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено три и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.