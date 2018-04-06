наверх
06.04.201816:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    Общество

    У водителей-нарушителей первые права будут отбирать навсегда

    (обновлено: )26320
    Возврат водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не производится.
    Водитель
    RIA News Михаил Мордасов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров ужесточил порядок временного изъятия удостоверения водителя и его возврата. Соответствующее постановление Кабмина обнародовано на Правительственном портале.

    Документом предусмотрено, что возврат водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не производится.

    Порядок приведен в соответствие с недавно принятым изменениям в положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

    В Украине действует новый порядок выдачи удостоверения водителя. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 10 ноября 2017 года №885 "О внесении изменений в положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами".

    Теперь первое удостоверение водителя в сервисных центрах МВД выдается на два года с правом обмена на постоянное в случае, если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено три и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Елена Лукаш
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Вячеслав Потапенко
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине