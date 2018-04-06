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    Общество

    В ЛНР отменяют комендантский час

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    Исполняющий обязанности главы самопровозлашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал в пятницу указ об отмене комендантского часа на Пасху.
    Ополченец в Луганске
    Associated Press Darko Vojinovic

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник подписал в пятницу указ об отмене комендантского часа на территории самопровозглашенной республики на Пасху.

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    Комендантский час в ЛНР и ДНР был введен с началом конфликта в Донбассе. Он действует в обеих республиках с 23.00 до 05.00.

    "Отменить действие режима комендантского часа на территории Луганской народной республики с 23.00 07.04.2018 до 04.00 08.04.2018", — говорится в указе, опубликованном на сайте главы ЛНР.

    Как уточняется в указе, в период отмены комендантского часа министерство госбезопасности и МВД перейдут на усиленный режим несения службы.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 300 человек.

    РИА Новости Украина
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