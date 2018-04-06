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    Украина намерена построить собственную базу на Луне

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    Уже в 2062 году украинцы планируют запустить постоянную базу, которая не предполагает постоянного пребывания человека на Луне.
    Луна
    Image Credit: NASA/JPL/USGS

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Украинское КБ "Южное" разрабатывает проект базы на поверхности Луны, который может быть реализован вместе с Европейском космическом агентством в ближайшие десятилетия, пишет Тokar.

    По словам начальника проектного отдела КБ "Южное" по разработке специальных ракетно-космических систем, Геннадия Осинового, проект имеет пять этапов реализации.

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    Предварительный этап предусматривает картографирование видимой поверхности Луны и разработку тяжелой ракеты-носителя "Криптон", а также разгонного и посадочного месячных модулей.

    На следующей стадии, которая пройдет с 2030 по 2032 годы, специалисты определят место будущей базы. Именно туда "Криптон" доставит четырех космонавтов и модули для создания самой базы. Тогда же предстоит вывод на орбиту космической станции.

    Третий этап расширенной конфигурации (2032 — 2042 года) предусматривает доставку и монтаж командного и ремонтного модулей, энергетической установки питания базы и лунохода.

    Далее до 2062 года запланирован этап перехода на производство — создание замкнутой системы жизнеобеспечения, производственной базы и обсерватории.

    И уже в 2062 году украинцы планируют запустить постоянную базу, которая не предполагает постоянного пребывания человека на Луне.

    Пока что проходит первый этап проекта. 

    Ранее ученые из американского Института космических исследований в Боулдере заявили, что вода распространена по всей поверхности Луны, а не ограничивается полярными регионами.

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