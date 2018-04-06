Паводок в Украине: под угрозой оказались Волынская и Луганская области

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина.

В Украине в пятницу, 6 апреля, из-за весеннего половодья возможны затопления в Волынской области и населенных пунктах Луганской области, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, на реках Украины продолжится развитие весеннего половодья. 6 апреля на реках бассейнов Припяти, Северского Донца сохраняется возможность достижения опасных отметок частичного затопления отдельных объектов в Волынской и населенных пунктов Луганской областях", — сообщили спасатели.

Также отмечается, что 6-8 апреля на Дунае возле города Вилково ожидается повышение уровней воды, в результате нагонов ветра в условиях прохождения весеннего половодья: 6 апреля в отметок 170-180 см над нулем поста; 7-8 апреля — 180-190 см, с достижением опасной отметки подтопления 50% города.

Как сообщалось ранее, по данным Укргидрометцентра, на реках Украины продолжится развитие весеннего половодья.