наверх
06.04.201810:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    Общество

    Паводок в Украине: под угрозой оказались Волынская и Луганская области

    (обновлено: )56
    По данным ГСЧС, 6 апреля на реках бассейнов Припяти, Северского Донца сохраняется возможность достижения опасных отметок частичного затопления отдельных объектов в Волынской и населенных пунктов Луганской областях.
    Паводок на Луганщине
    Луганська обласна державна адміністрація

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина.

    В Вилково Одесской области в результате паводка подтопило дома
    facebook.com/bojcenko
    Дунай разошелся. Появилось видео затопленного Вилково
    В Украине в пятницу, 6 апреля, из-за весеннего половодья возможны затопления в Волынской области и населенных пунктах Луганской области, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

    "По данным Укргидрометцентра, на реках Украины продолжится развитие весеннего половодья. 6 апреля на реках бассейнов Припяти, Северского Донца сохраняется возможность достижения опасных отметок частичного затопления отдельных объектов в Волынской и населенных пунктов Луганской областях", — сообщили спасатели.

    Также отмечается, что 6-8 апреля на Дунае возле города Вилково ожидается повышение уровней воды, в результате нагонов ветра в условиях прохождения весеннего половодья: 6 апреля в отметок 170-180 см над нулем поста; 7-8 апреля — 180-190 см, с достижением опасной отметки подтопления 50% города.

    Как сообщалось ранее, по данным Укргидрометцентра, на реках Украины продолжится развитие весеннего половодья.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Юрий Луценко. Архивное фото
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Вячеслав Потапенко
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине