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    Общество

    В Запорожье разоблачили хакера, продававшего базы данных украинцев в РФ

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    В киберполиции сообщили, что на компьютере 21-летнего жителя Запорожья полицейские обнаружили учетные базы данных, которые запрещены для распространения.
    На месте разоблачения хакера
    cyberpolice.gov.ua

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье оперативники киберполиции разоблачили хакера в продаже персональных данных украинцев в Россию.

    "На компьютере 21-летнего жителя Запорожья полицейские обнаружили учетные базы данных, которые запрещены для распространения. Молодой продавал информацию относительно около 2500000 данных таможенных операций и более 1,5 миллиона учетных записей почтовых электронных ящиков покупателям из Украины и Российской Федерации. Стартовая цена за базу — 100 долларов США. По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 361 УК Украины", — сообщает Департамент киберполиции.

    cyberpolice.gov.ua
    На месте разоблачения хакера

    Ранее сообщалось, что киберполицейские задержали хакера, который создавал и сдавал в аренду вирусы. 

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