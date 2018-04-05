В Запорожье разоблачили хакера, продававшего базы данных украинцев в РФ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье оперативники киберполиции разоблачили хакера в продаже персональных данных украинцев в Россию.

"На компьютере 21-летнего жителя Запорожья полицейские обнаружили учетные базы данных, которые запрещены для распространения. Молодой продавал информацию относительно около 2500000 данных таможенных операций и более 1,5 миллиона учетных записей почтовых электронных ящиков покупателям из Украины и Российской Федерации. Стартовая цена за базу — 100 долларов США. По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 361 УК Украины", — сообщает Департамент киберполиции.

cyberpolice.gov.ua На месте разоблачения хакера

Ранее сообщалось, что киберполицейские задержали хакера, который создавал и сдавал в аренду вирусы.