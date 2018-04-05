Власть предупреждает. Отток трудовых ресурсов из Украины усилится

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Минсоцполитики прогнозирует в ближайшие годы усиление миграционных процессов за счет высокого спроса на квалифицированную рабочую силу за рубежом, сообщила в четверг первый заместитель министра Ольга Крентовская.

"Из-за недостаточного экономического роста дефицит кадров на сегодня не является критическим, но в среднесрочной перспективе ситуация угрожает экономической безопасности государства… Спрос на квалифицированную рабочую силу из Украины растет, особенно у ближайших соседей — Польши, Словакии, Литвы, Хорватии. Миграционные процессы могут усилиться в ближайшие годы", — цитирует Крентовскую агентство УНИАН.

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По данным проведенного в декабре 2017 года опроса, почти треть населения Украины хотела бы эмигрировать из страны. Чаще всего о желании переехать за границу высказывались респонденты до 35 лет. Желание переехать в другую страну для проживания значительно выше среди тех респондентов, в семьях которых есть работающие за границей родственники.

Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что ежемесячно за границу выезжают 100 тысяч украинцев.