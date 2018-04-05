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    Общество

    Красный Крест направил в Донбасс 100 тонн гумпомощи

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (401)

    2010
    МККК направила для жителей Донецкой области медицинские препараты, обогревательные пункты, гигиенические наборы, песок для фильтрации теплицы и теплицы общей около весом 100 тонн
    Красный Крест. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Военный. Архивное фотое
    Украинское фото
    Донбасс: и "Пасхальное перемирие" никого не спасет
    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила девять грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила в четверг пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

    "Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали девять грузовых автомобилей от Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области медицинские препараты, обогревательные пункты, гигиенические наборы, песок для фильтрации теплицы и теплицы общей около весом 100 тонн", — говорится в сообщении.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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