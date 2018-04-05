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    Православные верующие в Великий четверг вспоминают события Тайной вечери

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    Во время Тайной вечери было установлено одно из важнейших христианских таинств - причащение. Иисус Христос во время последней трапезы благословил хлеб и чашу вина.
    Распятие и свечи в православной церкви
    RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Православная церковь в Великий четверг Страстной недели вспоминает события последней пасхальной трапезы Иисуса Христа — Тайной вечери.

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    Во время Тайной вечери было установлено одно из важнейших христианских таинств — причащение. Согласно Евангелию, последнюю трапезу господь совершил в Сионской горнице накануне своих страданий с ближайшими учениками. Христос благословил хлеб и чашу вина, сказав, что хлеб есть тело его, которое "за вас предается", а чаша — чаша его крови, проливаемой за людей во оставление грехов. После этого спаситель сказал: "сие творите в мое воспоминание". Таким образом было установлено таинство Евхаристии (от греческого "благодарение") — причащения тела и крови Христовых.

    По учению Церкви, Евхаристия находится в центре жизни христианина, посредством этого таинства верующие соединяются с богом. В Великий четверг все стараются посетить храм и причаститься за Божественной литургией.

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    Помимо Тайной вечери, в этот день во время богослужения вспоминаются и три других важнейших события из жизни Иисуса Христа: омовение ног 12 ученикам, которое спаситель совершил в знак глубокого смирения и любви к ним, молитва в Гефсиманском саду и предательство Христа Иудою на страдания и смерть.

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