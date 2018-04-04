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    Общество

    Полиция в 24 областях получила новые катера

    (обновлено: )24
    Полиция в 24 областях получила катера и автомобили
    112.ua

    Нацполиция получила новые катера и автомобили. Об этом сообщает "112.ua" со ссылкой на пресс-службу МВД. Нацполиция получила 10 многофункциональных патрульных катеров (TUNA 600, TUNA 865, TUNA 85).

    "Эти машины способны обеспечить полноценную охрану публичного порядка, борьбу с преступностью в речных и морских акваториях", — говорится в сообщении.

    В частности, катера получили подразделения полиции на воде в Одесской, Херсонской, Днепропетровськой, Запорожской, Николаевской, Полтавской и Черкасской обл.

    Кроме этого, 102 машины получили полиция Киева и Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Херсонской, Черкасской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской, Черкасской областей.

    23 автомобили Renaut типа "кроссовер" направляются в подразделения полиции особого назначения ГУНП в областях. Также полиции дадут 70 автомобилей Skoda.

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