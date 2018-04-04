В Украине в 2018 году раздадут "доступных лекарств" на миллиард

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В бюджете 2018 года на программу получения бесплатных лекарств или медпрепаратов с небольшой доплатой предусмотрен миллиард гривен.

Об этом на заседании правительства сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Их могут получать пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой, а в 2018 году этот перечень расширится еще для 3 заболеваний: хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний и для здоровья матери и ребенка во время беременности

"В бюджете 2018 эта сумма выросла на 30% и составляет миллиард гривен", — цитирует "Украинская правда" Супрун.

Всего в Украине в программе участвуют 7138 аптек, тогда как при запуске программы их было 4900. Супрун уверяет, что это каждая третья аптека в стране.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, ввела полный запрет на продажу, хранение и реализацию лекарственного препарата "Пектолван Ц".