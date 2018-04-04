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    Общество

    В Украине в 2018 году раздадут "доступных лекарств" на миллиард

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    Как сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, бесплатные лекарства могут получать пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой и еще трех болезней.
    Таблетки. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В бюджете 2018 года на программу получения бесплатных лекарств или медпрепаратов с небольшой доплатой  предусмотрен миллиард гривен.

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    Об этом на заседании правительства сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

    Их могут получать пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой, а в 2018 году этот перечень расширится еще для 3 заболеваний: хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний и для здоровья матери и ребенка во время беременности

    "В бюджете 2018 эта сумма выросла на 30% и составляет миллиард гривен", — цитирует "Украинская правда" Супрун. 

    Всего в Украине в программе участвуют 7138 аптек, тогда как при запуске программы их было 4900. Супрун уверяет, что это каждая третья аптека в стране.

    Напомним, ранее Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, ввела полный запрет на продажу, хранение и реализацию лекарственного препарата "Пектолван Ц".

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