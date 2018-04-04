Украинцы в мае смогут получать лекарства по электронному рецепту

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Пилотный проект "Электронный рецепт" стартует в мае.

Об этом сообщила на заседании правительства и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"В этом году запускается пилотный проект электронного рецепта. Уже определены регионы, где он стартует в следующем месяце — Винница, Днепр, Ивано-Франковск, Черкассы и город Бахмут", — отметила Супрун.

Она также объяснила, как будет происходить процедура получения лекарств по новому проекту, сообщает УНН.

"Врач заносит с помощью компьютера или планшета данные пациента и действующее вещество для лечения его заболевания. Тогда врач ставит свою электронную подпись. Пациент получает смс-код и идет в аптеку, показывает смс фармацевту и получает свои лекарства", — сказала Супрун.

Также она добавила, что в министерстве рассчитывают, что "электронный рецепт" будет работать по всей стране уже к концу года.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, ввела полный запрет на продажу, хранение и реализацию лекарственного препарата "Пектолван Ц".