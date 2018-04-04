Беспрецедентный случай. Украинка отсудила 5 миллионов гривен

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Апеляционный суд Днепропетровской области постановил взыскать из бюджета Украины 5 миллионов гривен в интересах украинки в качестве моральной компенсации за бездействие прокуратуры Одесской области в течение 12 лет, сообщил на странице в Facebook юрист Николай Гольбин.

Как стало известно, Карташова Екатерина Владимировна выиграла гражданское дело против прокуратуры Одесской области и Государственной казначейской службы Украины. Суд присудил в ее пользу пять миллионов гривен моральной компенсации и почти 75 тыс. грн. расходов за счет средств государственного бюджета.

Сообщается, что в ноябре 2005 года ее муж трудоустроился через морское агентство Укркрюинг г. Одесса на судно "Conqueror" на должность второго помощника капитана. 23 ноября 2005 из телефонных разговоров с мужем она узнала, что он тяжело болеет и ему оказывают помощь, а 16 января 2006 работница указанного агентства ей сообщила, что в результате швартовых операций ее муж был травмирован, потерял левую ногу, повреждена другая нога, а он находится в госпитале города Сан-Лоренцо (Аргентина).

19 января 2006 мужчина умер, а 1 февраля 2006 тело ее мужа был доставлено в город Днепропетровск для захоронения. Начиная с 9 февраля 2006 Екатерина Карташова неоднократно обращалась в Черноморскую транспортную прокуратуру, ответчику и Генеральную прокуратуру судов с вопросами выяснения обстоятельств гибели мужа, однако прокуратура проявляла длительную бездеятельность, что доказано постановлениями и постановлениями судов, незаконность их действий подтверждена и выводами медицинских учреждений.

Вследствие бездействия прокуратуры, ей был причинен значительный моральный и материальный ущерб. 1 декабря 2017 Октябрьский районный суд Днепра отказал в удовлетворении ее иска на том основании, что женщина не доказала свои требования надлежащими доказательствами, однако Апелляционный суд Днепропетровской области отменил решение первой инстанции и удовлетворил рекордную сумму моральной компенсации. Постановление уже вступило в законную силу, однако может быть обжаловано в кассационном порядке.

Как сообщалось ранее, экс-супруга бывшего совладельца "ПриватБанка" Геннадия Боголюбова отсудила у "ПриватБанка" в свою пользу 500 миллионов гривен.