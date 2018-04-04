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    Общество

    В Украине начали оформлять электронные визы для иностранцев

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    По словам главы МИД Климкина, Украина запустила электронную визу: "Граждане 46 стран теперь могут оформить визу в Украину, не выходя из дома".
    Здание МИД Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Консульская служба МИД Украины начала оформления электронных виз для въезда в страну, сообщил глава ведомства Павел Климкин в Twitter.

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    "Реформы продолжаются — делаем Украину еще ближе для мира. Сегодня запустили электронную визу. Граждане 46 стран теперь могут оформить визу в Украину, не выходя из дома", — написал Климкин.

    Оформить е-визу могут иностранцы для въезда в Украину с деловой или туристической целью. Для этого нужно заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской карточкой и распечатать полученную по электронной почте визу.

    Как отмечается на сайте МИД, время оформления электронной визы — до 9 рабочих дней, ее стоимость — 65 долларов, срок действия — разовая, до 30 дней.

    Электронные визы вводятся для граждан следующих государств: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.

    Как сообщалось ранее, при президенте Дональде Трампе Госдепартамент США стал выдавать на 13% меньше виз. 

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