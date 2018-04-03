Минобразования назвало число бюджетных мест в вузах Украины

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Министерство образования и науки назвало максимальные объемы госзаказа на прием в учреждения высшего образования в 2018 году.

В документе, который размещен на сайте МОН в разделе "Вступительная кампания-2018", собрана информация о программах бакалавриата и магистратуры из 161 вузов из всех регионов Украины.

Это, в частности, лицензионный объем — сколько всего поступающих на специальность или специализацию может принять заведение; максимальный объем приема абитуриентов на места госзаказа и квалификационный минимум — какой минимум "бюджетников" должен быть на специальности, чтобы заведение проводило их набор.

Число бюджетных мест на каждую специальность устанавливаются вузами, поскольку в Украине вступление в бакалавриат и некоторые специальности магистратуры осуществляется по широкому конкурсу.

В документе также указано, сколько максимально поступающих сможет принять вуз по квоте 1 — на основе вступительных экзаменов, и квоте 2 — для поступающих по упрощенной процедуре с оккупированных территорий. Все цифры даны в разрезах дневной и заочной формы обучения.

Напомним, в Полтаве открыли вуз для тех, кому за 50 – так называемый университет "третьего возраста".