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    Минобразования назвало число бюджетных мест в вузах Украины

    (обновлено: )7201
    В документе, который размещен на сайте МОН в разделе "Вступительная кампания-2018", собрана информация о программах бакалавриата и магистратуры из 161 вузов из всех регионов Украины.
    Студенты. Архивное фото
    RIA News Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Министерство образования и науки назвало максимальные объемы госзаказа на прием в учреждения высшего образования в 2018 году.

    Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко
    Фото Вгороде
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    В документе, который размещен на сайте МОН в разделе "Вступительная кампания-2018", собрана информация о программах бакалавриата и магистратуры из 161 вузов из всех регионов Украины.

    Это, в частности, лицензионный объем — сколько всего поступающих на специальность или специализацию может принять заведение; максимальный объем приема абитуриентов на места госзаказа и квалификационный минимум — какой минимум "бюджетников" должен быть на специальности, чтобы заведение проводило их набор.

    Число бюджетных мест на каждую специальность устанавливаются вузами, поскольку в Украине вступление в бакалавриат и некоторые специальности магистратуры осуществляется по широкому конкурсу.

    В документе также указано, сколько максимально поступающих сможет принять вуз по квоте 1 — на основе вступительных экзаменов, и квоте 2 — для поступающих по упрощенной процедуре с оккупированных территорий. Все цифры даны в разрезах дневной и заочной формы обучения.

    Напомним, в Полтаве открыли вуз для тех, кому за 50 – так называемый университет "третьего возраста".

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